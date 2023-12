Aladdin | 30 anni per ricordarci che il desiderio più grande da esprimere è l' altruismo

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 dicembre 2023) Unalezione di vita, più forte di qualsiasi morale fiabesca, è al centro di uno dei Classici Disney più amati,, che compie 30. Per l'occasione andiamo a ripercorrerne la storia. Nell'anno del centenario Disney e di un film che celebrandolo celebra anche i desideri, ovvero Wish in uscita il 21 dicembre, non ci sembra affatto casuale che si festeggi anche il 30°versario di, 31° Classico Disney datato 1992 di cui è stato prodotto anche un live action nel 2017. Co-scritto, prodotto e diretto da Ron Clements e John Musker, una delle coppie di autori più prolifiche dei Walt Disney Animation Studios che presero spunto dalla celebre raccolta Le mille e una notte, nello specifico dal racconto persiano Aladino e la lampada meravigliosa. Un mix di suggestioni orientali per …