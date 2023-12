(Di domenica 3 dicembre 2023) Il13 172023 A chedi Armando Curcio regia di Andrea Renzi conValerio Santoro Salvatore Caruso Loredana Giordano Fabrizio La Marca Ivano Schiavi scene Luigi Ferrigno costumi Ortensia De Francesco luci Antonio Molinaro produzione La Pirandelliana Sarà in scena aldal 13 al 17A chedi Armando Curcio regia di Andrea Renzi con, Valerio Santoro, Salvatore Caruso, Loredana Giordano, Fabrizio La Marca, Ivano Schiavi. È un grande classico “A che”, ...

Altre News in Rete:

I 70 anni di Mario Scarpetta: festa con gli amici più cari per il pronipote di Eduardo

Purtroppo non era così! Avevamo in programma, in ottobre, La Banda degli onesti aldi Maurizio Costanzo, lo spettacolo che aveva avuto la fortuna di una tournée durata cinque anni. ...

Roma, Teatro Parioli: “A cosa servono questi quattrini” dal 13 al 17 ... GBOPERA

La Commedia Divina, i ragazzi del Teatro Patologico al Parioli VignaClaraBlog.it

Al Teatro Parioli: “A che servono questi quattrini” con Nello Mascia dal 13 dicembre

Il Parioli 13 | 17 DICEMBRE 2023 A che servono questi quattrini di Armando Curcio regia di Andrea Renzi con Nello Mascia Valerio Santoro Salvatore Caruso ...

Mannarino canta Fiume Nero, straordinario l'arrangiamento per lo show Corde a Teatro

Il cantautore e musicista Alessandro Mannarino ha pubblicato su Instagram un video dell'interpretazione del brano Fiume Nero, durante il nuovo spettacolo Corde a Teatro. Lo show, dopo l'esordio a La ...