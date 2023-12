Affari Tuoi con Amadeus promosso | salta il ritorno de I Soliti Ignoti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nessunde Isu Rai1: la tredicesima edizione del game show dell'access prime time non vedrà la luce nell'attuale stagione tv. L'ultima puntata andata in onda risale allo scorso 15 aprile quando aveva passato il testimone adsempre con la conduzione di. Durante la presentazione dei palinsesti 2023-2024 i Vertici Rai avevano annunciato la staffetta I, ma così non sarà. Alla luce dei grandi risultati d'ascolto è stato deciso chenon terminerà prima dell'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo (QUI la lista completa dei Big), ma andrà avanti fino al 1° giugno 2024. Il gioco dei pacchi ha riscosso ...