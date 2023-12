AEW | Il poster di Revolution 2024 sarà un omaggio alla carriera di Sting

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 dicembre 2023) A dicembre 2020,ha fatto il suo debutto in AEW, tornando a lottare 6 anni dopo il suo ritiro in WWE a causa di un grave infortunio patito nel settembre del 2015. Fin dal suo debuttocorte di Tony Khan, The Icon è stato affiancato a Darby Allin, diventando una sorta di mentore/tag team partner del giovane wrestler di Chicago. Si sa però che tutte le belle storie, purtroppo, hanno una conclusione:, infatti, ha annunciato che si ritirerà definitivamente proprio in occasione die l’AEW ha intenzione di celebrarlo come si deve. The Franchise, che nelspegnerà 65 candeline, si appresta a vivere gli ultimi mesi della suain-ring: Tony Khan spera di avere la leggenda nel ruolo di ambasciatore per All In ...