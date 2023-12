AEW | House of Black e FTR pronti ad un alleanza?

(Di domenica 3 dicembre 2023) Questa notte a AEW Collisionofdopo aver sconfitto Matt Sydal e Christopher Daniels ha ricevuto la visita di FTR, probabilmente in cerca di vendetta dopo i numerosi attacchi subiti nelle ultime settimane. Malakaiha fermato il duo perché ipotizzando che fosse lì perché erano tornati in sé e volevano unirsi allaof. L’ex campione NXT ha poi posato il microfono aspettandosi una risposta positiva da parte di Wheeler e Harwood. Prima però che quest’ultimi potessero rispondere, sono stati colpiti alle spalle da Buddy Matthews.ofha messo per l’ennesima volta fuori gioco i loro rivali. Sarà interessante vedere come FTR reagirà all’ennesimo attacco. "I have done a lot of things…But not once have I told a lie" – Malakai ...

