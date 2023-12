AEW | Continental Classic | risultati e classifica della Blue League dopo 2 giornate

(Di domenica 3 dicembre 2023) Questa notte a AEW Collision si è svolta la seconda giornata. Nel match di apertura Brody King ha sconfitto Claudio Castagnoli portandosi in testa nel torneo. Andrade el Idolo ha sconfitto Daniel Garcia ottenendo i suoi primi 3 punti mentre Bryan Danielson, recuperatosi al 100% dall’infortunio, ha sconfitto Eddie Kingston.aggiornata: Wreslter Vittorie Sconfitte Pareggi Punti Brody King 2 0 0 6 Claudio Castagnoli 1 1 0 3 Andrade El Idolo 1 1 0 3 Bryan Danielson 1 0 0 3 Daniel Garcia 0 2 0 0 Eddie Kingston 0 2 0 0 Come funziona? Ogni match dura massimo 20 minuti. Il vincitore di un incontro ottiene 3 punti, mentre i pareggi valgono un punto e le sconfitte zero punti. I due lottatori con più punti per girone passeranno alle semifinali che si terranno ...

Altre News in Rete:

AEW Collision Report 02-12-2023 The Shield Of Wrestling

AEW Continental Classic: le regole del torneo The Shield Of Wrestling

Kenny Omega Set for Big Singles Match on AEW Collision

AEW Collision in Montreal will tape this Tuesday from the Bell Centre and air on Saturday, December 9. Alongside Omega vs. Page, the AEW Continental Classic continues with two Blue League matches -- ...

AEW Continental Classic Report, Collision 12/2/2023

The Continental Classic tournament continued tonight on "AEW Collision" in Erie, Pennsylvania, with three Blue League matches. Tonight's bouts were the first Continental Classic matches for both Bryan ...