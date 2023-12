AEW Collision 02 12 23 Risultati

(Di domenica 3 dicembre 2023) FITE ha trasmesso questa notte l’episodio numero 225 di AEW, in diretta dall’Erie Ensurance Arena de Erie, PA. Brody King ha sconfitto Claudio Castagnoli per conteggio di tre dopo aver colpito con un Big Lariat in un match della AEW Continental Classic Blue League. Abadon ha sconfitto Kiera Hogan per conteggio di tre dopo aver eseguito il suo Flatliner. Andrade El Idolo ha sconfitto Daniel Garcia per conteggio di tre dopo aver applicato l’Hammerlock DDT in un match della AEW Continental Classic Blue League. The Kingdom (Matt Taven e Mike Bennett) (con Roderick Strong) hanno sconfitto Iron Savages (Bronson e Boulder) (con Jacked Jameson) per conteggio di tre dopo aver eseguito il Proton Pack. House of Black (Malakai Black e Buddy Matthews) hanno sconfitto Christopher Daniels e Matt Sydal per conteggio di tre dopo aver colpito un Black Mass su ...

