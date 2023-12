AEW | Bryan Danielson torna sul ring dopo oltre un mese a Collision | ecco come è andata

(Di domenica 3 dicembre 2023) Questa notte ad AEWera in programma l’esordio nel Continental Classic di. L’american dragon è uno dei nomi forti di questo torneo ed è stato lui stesso ad annunciarlo insieme a Tony Khan, anticipando il ritorno sulrispetto a quanto previsto (inizio 2024). Contro di lui un wrestler non meno importante per questo torneo, Eddie Kingston, che di fatto è il detentore dei titoli in palio: il titolo di campioneof Honor e quello di STRONG Openweight Champion. Il match è stato molto duro ma anche divertente. Ad un certo puntoha preso un cartello che recitava “Eddie is a bum” e lo ha usato peridere l’avversario. A spuntarla, al termine di questo incerto match è stato, che ha colpito Kingston con lo psycho ...

