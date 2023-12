Accoltellato in centro a Benevento | 19enne arrestato per tentato omicidio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlle prime luci dell’alba, i militari della Compagnia Carabinieri dihanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un giovanissimo del posto per il reato die porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio si è verificato nel centralissimo piazzale Vari, sede della movida beneventana, intorno alle 03:45 odierne, nei pressi di un noto locale della città. La zona frequentatissima dai giovani provenienti dal capoluogo e dai vicini centri abitati, è stata oggetto, dapprima, di un aspro diverbio tra ragazzi, originato da futili motivi, nel corso del quale un, noto alle FF.OO., dopo aver tirato fuori un coltello, ha colpito con violenza e per tre volte (al torace e al fianco sx) un 37enne di Casalduni (BN). La vittima, trasportata in ...