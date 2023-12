“Accoltellato e preso a martellate” Quarantenne massacrato dal branco | l’aggressione fuori da un locale

Leggi su caffeinamagazine

Brutale aggressione a Rozzano, periferia sud di Milano: un 40enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Humanitas dopo un pestaggio subito all'esterno di un: La Kalle Club di via Curie. Ancora da capire la ragione alla base del fatto. Scrive Repubblica come: "Da quanto è stato riferito la vittima, un italiano, è stato circondato da un gruppo di persone (sembra una decina) che lo hanno colpito con coltellate al torace, alla schiena e all'addome e, con un martello, in faccia all'altezza di un occhio". Tra le ipotesi più probabili quella di una lite degenerata. Sembra infatti che la vittima stesse trascorrendo la nottata in compagnia di alcuni amici, che non erano presenti nel momento in cui l'uomo è stato aggredito. Non ci sarebbero ...