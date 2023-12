Accoltellamento in centro | fermato un 19enne di Benevento

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’della notte, accaduto tra i vicoli della movida sannita potrebbe avere già un responsabile. A ferire con diversi colpi un 37enne di Casalduni sarebbe stato undie condotto in caserma perchè potrebbe essere autore del ferimento. La posizione del giovane, non noto alle forze dell’ordine e assistito dall’avvocato Antonio Leone, è in fase di valutazione: si dovrà decidere se porlo o no in stato d’arresto. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

