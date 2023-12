Aboliremo il parto L' ultimo delirio femminista | mai più gravidanze | ecco come

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Fa bene la ministra Roccella a difendere la famiglia tradizionale «il vero bersaglio della sinistra», che vorrebbe far crollare la paternità e la maternità prendendo «un ovocita da una parte, un gamete maschile da un'altra, e una donna che presti l'utero, ovviamente dietro pagamento». E incrementare così il mercato transnazionale della genitorialità, dove quello che conta non è più la relazione, ma il contratto. Fa bene la ministra perché il rischio è ancora più alto e inquietante. Infatti si riaccende l'attenzione sulla possibilità tecnologica della riproduzione al di fuori dell'organismo. Quella dell'ectogenesi umana non è (più) solo un'ipotesi fantascientifica stile Matrix, negli ultimi decenni gli sviluppi scientifici in questo campo hanno fatto passi avanti anche con l'obiettivo di aumentare le probabilità di sopravvivenza per i neonti prematuri, sostituendo i classici incubatori ...