Abbonati al Mio OnlyFans | poi gli chiede 300 euro per non dirlo alla fidanzata Non è estorsione

(Di domenica 3 dicembre 2023) Teramo - Una vicenda giudiziaria, raccontata dal quotidiano Il Messaggero, ha portatoribalta uno scandalo dicon contorni insoliti. I protagonisti sono un uomo di 31 anni di Aprilia e una giovane ventenne di Teramo, che si sono conosciuti durante le vacanze estive in Abruzzo due anni fa. L'uomo, che era in vacanza con la sua, è stato attratto dgiovane e, tornato a casa, ha iniziato a contattarla su Instagram. Tuttavia, la ventenne, iscritta a, ha insistito affinché la comunicazione avvenisse esclusivamente sulla piattaforma, suggerendo chiaramente la volontà di farlo pagare per l'abbonamento al suo profilo. Nonostante l'uomo volesse farle regali e invitarla a cena, la giovane ha continuato a scrivere solamente su Instagram. La situazione è proseguita per mesi, ...