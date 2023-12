“A guardia di una fede” | il documentario che esalta la passione degli ultrà atalantini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Bergamo. Nel 2001 esordisce con il mediometraggio “Farebbero tutti silenzio”, 28 minuti che raccontano uno spaccato del mondo ultras atalantino, focalizzandosi sui rapporti con forze dell’ordine e mezzi d’informazione. Adesso, ventidue anni dopo, Andrea Zambelli chiude un ideale cerchio con “Adi una”, il nuovo filmdedicato alla Curva Nord dell’Atalanta (prodotto da Rossofuoco e Lab 80 film, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte), presentato al recente Torino Film Festival e ora in programmazione a Lab 80 all’Auditorium di Piazza della Libertà (domenica 3 dicembre ore 16.15, 18.30, 20.45 e lunedì 11 dicembre alle 20.45). Trent’anni di storia della Curva Nord, raccontati in prima persona da Claudio Galimberti, conosciuto come “Il Bocia”, uno dei personaggi più discussi ma anche emblematici del ...