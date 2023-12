Leggi su formiche

(Di domenica 3 dicembre 2023) È dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, che i rappresentanti dei 200 Paesi del Pianeta che hanno ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamentitici si riuniscono, ormai per 28 volte nelle Conferenze delle Parti, per affrontare il tema vitale della riduzione delle emissioni killer di anidride carbonica in atmosfera, insomma la questionetica. Ma l’andirivieni da un summit globale all’altro, finora è stato fallimentare e le diplomazietiche se hanno alimentato qualche speranza, come nella Cop3 di Kyoto del 1997 e soprattutto nella Cop21 di Parigi del 2015 che produsse un accordo entrato in vigore il 4 novembre 2016 considerato “vincolante”, hanno visto finora ogni obbligo e ogni impegno preso non rispettati. Ci riprovano in unaa festa per l’affollatissima Cop28 nel ...