Zuppa di Porro 2 dicembre 2023

(Di sabato 2 dicembre 2023)di. Per gli Usa la ripresa del conflitto a Gaza è colpa di Hamas. Che per il messaggero ha perso la testa. A perdere la testa, dice davanti ai pm, anche l'assassino di Giulia. Meloni al Tg delle Poste dice che casino che è stato il Pnrr. Crosetto parla in un'aula deserta. I magistrati non piaccino più agli italiani per pagnincelli. Giannini rimpiange il cav. La verità e questa storia incredibile dei Vaticano che fa affari con casarini. Intervista favolosa di Mascheroni a Dell'Utri. Parla Gratteri e sai che novità. India boom. e Taino su Cina. Stone per il nucleare. #rassegnastampa2dic