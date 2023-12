Yacine Adli | l’uomo del mistero nel Milan di Pioli

Leggi su dailymilan

(Di sabato 2 dicembre 2023) Visione di gioco, piede delicato, lancio lungo, gioco nello stretto, tanti contrasti vinti e, soprattutto, un gran cuore rossonero. Allo stesso tempo, però: poca gamba (e poca agilità), tiro in porta ancora da valutare meglio (facciamo finta di non aver visto l’ultimo contro il Borussia), in fase di non possesso alcune lacune tattiche, e tempi di uscita in pressing da rivedere, e perde lucidità mentale quando inizia ad accusare stanchezza fisica (verso l’ora di gioco). Differentemente rispetto a quanto succedeva di solito a Bordeaux, in questa stagione,è stato sempre schierato come mediano di un centrocampo a tre (con due mezzali) o mediano con Reijnders (a cuinon riesce proprio a rinunciare). Nello scacchiere di, tuttavia, ricoprire quel ruolo vuol dire essere provvisti di grande intelligenza tattica e, soprattutto, ...