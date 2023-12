WWE | Ben tre Main Event hanno chiuso Smackdown

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il segmento principale della puntata di stanotte di, nonché quello che ha concluso la diretta tv dello show, è stata la contesa delle grazie di Randy Orton da parte dei due GM della WWE Nick Aldis e Adam Pearce. Il Legend Killer ha scelto lo show blu urlando a Paul Heyman (che lo aveva raggiunto sul ring insieme a Solo e Jimmy Uso) di avvisare il Capotribù che “Papino è tornato!”. I membri della Bloodlineprovato ad attaccare Orton, ma l’intervento di LA Knight in suo favore ha rimesso la situazione in parità. A telecamere spente però lo show non si era ancora concluso, e i fan presenti nell’arenapotuto apprezzare ulteriori due match a conclusione dello spettacolo. TripleNel primo dark match si sono affrontati il campione mondiale di Raw Seth Rollins e il ...

