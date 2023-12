WWE | 2 Out of 3 Falls a Raw | mentre a Smackdown inizierà il torneo per decretare il nuovo avversario di Logan Paul Tutti gli annunci

(Di sabato 2 dicembre 2023) La WWE haato un 2 Out of 3Match per il prossimo episodio di Raw, con l’Imperium ed i DIY pronti a sfidarsi in un incontro sulla carta fenomenale. Un match che sia incredibile e che arricchisce un episodio di Raw già interessantissimo. Ricordiamo infatti i già confermati Nia Jax vs Shayna Baszler, Drew Mcintyre vs Sami Zayn e Seth Rollins vs Jey Uso, quest’ultimo valido per il World Heavyweight Championship del Visionary. Ainizia il #1 Contender’s Match Tournament, chi vince sfideràNella nottata italiana,è tornato aindicendo unperil suosfidante per lo US Championship. I ...

