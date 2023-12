VOTI&STATS – Monza Juve | possesso palla tutto brianzolo ma i bianconeri sono concreti

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Come ormai è abitudine, e lo è massimamente quando una squadra affronta lantus, avere unnettamente superiore non serve praticamente a nulla Come ormai è abitudine, e lo è massimamente quando una squadra affronta lantus, avere unnettamente superiore non serve praticamente a nulla. Ilieri sera ha registrato un dato molto alto (65,7), senza che a questo abbia corrisposto un eguale preminenza nella pericolosità. Anzi, Szczesny non ha dovuto fare neanche un intervento e il gol di Valentin Carboni rientra nella categoria dei cross che malignamente si trasformano e vanno a finire dentro perché nessuno è puntuale alla deviazione. Netto anche il dominio territoriale, attestato sul 56% per la squadra di ...