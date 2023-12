Volley femminile | Scandicci liquida Pinerolo e aggancia Novara in Serie A1 Antropova top-scorer

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha sconfittoper 3-0 (25-19; 31-29; 25-19) nell’anticipo della decima giornata dellaA1 di. Le toscane si sono imposte in trasferta al termine di una partita che si è rivelata combattuta soltanto nel secondo set, dove le ragazze di coach Massimo Barbolini non hanno concretizzato due set-point sul 24-22 e hanno poi dovuto annullare quattro tentativi alle avversarie prima di piazzare il risolutivo uno-due. La Savino Del Bene, reduce dallo spettacolare trionfo in Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul, ha infilato il quinto successo consecutivo in campionato (l’ottavo in stagione) e ha provvisoriamentetoal secondo posto in classifica, a -3 dalla capolista Conegliano (con una partita giocata in più). ...