Voci di Gaza – “Tutto qui è distrutto La città come la conoscevamo non esiste più” | la testimonianza dell’operatrice Oxfam

(Di sabato 2 dicembre 2023) Da quasi due giorni ormai sono ripresi i combattimenti e bombardamenti a tappeto sulla Striscia di, dove la popolazione è stremata e vive in condizioni drammatiche. La pausa umanitaria infatti ha dato un po’ di sollievo, ma gli aiuti entrati durante lo stop non sono bastati a soddisfare le esigenze di base dei civili. In questaaudio, un’operatricedescrive la situazione di quei giorni, con lunghissime code per poter riempire le bombole: “Abbiamo aspettato 12 ore per riuscire ad avere un po’ di gas da cucina. E purtroppo non tutti sono stati in grado di recuperarlo”. La tregua è stata anche l’occasione per uscire in strada senza la paura dei raid. Molti hanno potuto vedere con i propri occhi la distruzione lasciata dalle bombe. “Lache conosciamo nonpiù”. Il ...