Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Tara Taylor

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nel corso del 2014 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 2 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna determinata a cambiare le sue pessime abitudini alimentari e a tornare a condurre una vita normale anche dal punto di vista affettivo.al, la protagonista, ha 35 anni, vive a Lafayette nello stato di Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 275 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati considerevoli, perdendo ben 126 kg per arrivare a 149 chilogrammi....