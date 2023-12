Vira Carbone scandalizza in diretta a Buongiorno Benessere | le sue parole imbarazzanti video

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ecco cosa è successo a: tutti stanno ancora parlando della gaffe didurante la puntata di oggi! Ogni sabato mattina, come sempre,tiene compagnia ai telespettatori. Questo spin-off di Unomattina è un appuntamento fisso per chi si interessa di salute e. Oggi, sabato 2 dicembre, si è parlato di un argomento molto delicato: l'appendicite. Ma la discussione non è andata come previsto... L'argomento dell'appendicite e la gaffe diDurante la puntata, il Professor Francesco Franceschi ha illustrato l'importanza del riconoscimento dei sintomi dell'appendicite e di come comportarsi in attesa del parere medico. Tuttavia, la conduttrice,...