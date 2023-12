Violento Scontro in Galleria sull' A24 | Ragazza Trasportata d' Urgenza | Traffico Regolato

(Di sabato 2 dicembre 2023) Teramo - Un drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all'interno dellaCarestia, lungo l'autostrada A24 in direzione Teramo. Una Volkswagen Golf, guidata da un giovane di 19 anni, è entrata in collisione con una Nissan Pixo condotta da una. L'impatto è stato cosìche entrambe le vetture si sono ribaltate, lasciando intrappolata la conducente della Nissan. Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è immediatamente intervenuta per estrarre la, collaborando con il personale sanitario del 118 di Teramo. A causa delle ferite riportate, la giovane è statad'all'ospedale di Teramo tramite un'ambulanza del 118. Fortunatamente, il conducente della Golf ha riportato solo lievi ferite ed è stato medicato sul ...

