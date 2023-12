Vincitore di Amici sbarca a Ballando con le Stelle | l’annuncio

(Di sabato 2 dicembre 2023) Valerio Scanu, Morgan, Arisa, Raimondo Todaro, Francesca Tocca, Natalia Titova, sono moltissimi i personaggi che hanno partecipato sia acon leche ai programmi di Maria De Filippi. Stasera nello show di Rai Uno arriverà addirittura undi. Il ragazzo che ha trionfato nel talent mariano sbarcherà anel ruolo di ballerino per una notte insieme a degli attori di Mare Fuori. Undicon le. Milly Carlucci in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona ha svelato un colpo di scena della puntata di stasera dicon le. La conduttrice ha poi annunciato che sulla pista da ballo arriveranno degli attori di Mare Fuori e ...

A Ballando con le Stelle il cast di Mare Fuori: Maria Esposito, Orefice, Zenzola e Luzi su Rai1

Nella puntata di Ballando con le Stelle del 2 dicembre ospiti, come ballerini per una notte, quattro protagonisti del musical ispirato alla celebre ...

