Altre News in Rete:

Video Sassuolo - Roma, Dionisi: 'Siamo in crescita'

Alla vigilia della gara della 14ª giornata contro la Roma, il tecnico del, Alessio Dionisi, parla in conferenza stampa e si mostra fiducioso. Guarda il ...

Empoli-Sassuolo 3-4: video, gol e highlights Sky Sport

Serie A 2023/24 - Empoli - Sassuolo 3-4 - Video RaiPlay

DIRETTA Sassuolo-Roma, Mourinho in conferenza stampa LIVE

Jose Mourinho torna a parlare in conferenza stampa dopo il pareggio di Europa League contro il Servette che ha complicato la stagione: domani Sassuolo-Roma La Roma torna a giocare in campionato dopo ...

Roma, Mourinho: «Berardi prende in giro, deve avere rispetto. Cosa mi preoccupa del Sassuolo L'arbitro»

José Mourinho avverte in vista della partita contro il Sassuolo: «L’arbitro mi preoccupa. Lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la componente emozionale per ...