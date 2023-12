VIDEO – Inter | partenza in direzione Napoli! Squadra quasi al completo

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023)impegnata domani, domenica 3 dicembre alle 20:45 allo Stadio Maradona contro il Napoli per il secondo scontro diretto di fila. Laè partita da qualche minuto in aereo. IN VOLO –alquella vista fare il suo ingresso in aereo prima del volo inNapoli, dove domani i nerazzurri affronteranno gli attuali Campioni d’Italia nello scontro diretto. Oltre Benjamin Pavard, non sarà presente anche Alessandro Bastoni, rimasto a Milano per recuperare al meglio in vista del prossimo impegno contro l’Udinese. Di seguito ildelladella. Prossima fermata: Napoli #Forzapic.twitter.com/WCFdCEPRM6 —(@) December 2, ...