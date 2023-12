Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 2 dicembre 2023)DEL 2 DICEMBREORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDEBNTE IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORREGAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA RALLETNAMENTI A TRATTI TRA CASTELNO E SPINACETO IN DIREIOZNE EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

