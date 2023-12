Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023)DEL 2 DICEMBREORE 9.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA, CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA SALARIA E VIA NOMENTANA DIREZIONE TRATTO URBANO DELL’A24 SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSOINFINE, DIRAMATA L’ALLERTA METEO DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA, E PER LE PROSSIME 24 ORE, SI PREVEDONO SUL: VENTI, DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, PREVALENTEMENTE DA SUD-OVEST, CON RINFORZI DI BURRASCA FORTE SUI SETTORI COSTIERI E MONTUOSI, FINO A TEMPESTA SUI CRINALI APPENNINICI. FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. PRESTARE ...