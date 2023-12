Via dall' Onu complice

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 dicembre 2023) I tagliagole con turbante di Teheran e finanziatori dei pogrom genocidi di Hamas hanno lasciato la sala dove si svolgeva un incontro della Cop28 delle Nazioni Unite a Dubai per protestare contro la presenza di una delegazione israeliana. La cosa farebbe già piuttosto schifo così, i mandanti degli assassini in protesta contro le vittime e l’Onu incapace come sempre di dire alcunché. Ma la cosa fa molto più schifo, e assai più per l’Onu e le sue propaggini altrettanto inutili che nemmeno per i tagliagole con turbante, perché, come ricordava ieri su X Mariano Giustino, solo dal 29 novembre a oggi, mentre gli iraniani vengono ammessi a Dubai, in Iran sono stati impiccati 8 prigionieri: all’alba, all’ora della preghiera del mattino. Tra loro un ragazzo di 17 anni, perché in Iran si condannano a morte bambini e minorenni. Ma nel frattempo l’Iran, con la complicità dell’Onu, ha recentemente ...