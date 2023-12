Vi racconto un popolo di sonnambuli impauriti. Parla Valerii (Censis)

Leggi su formiche

(Di sabato 2 dicembre 2023), rassegnati, indolenti. Ilitaliano si presenta come una grande massa di. È questo l’aggettivo che ilha scelto per sintetizzare i contenuti dell’ultimo rapporto annuale. La mole di dati è poderosa, ma ciò che del rapporto balza immediatamente all’occhio è il dato legato alla demografia: nel 2050 l’Italia perderà qualcosa come otto milioni di persone in età da lavoro. “E le prime avvisaglie di questo fenomeno le stiamo registrando già adesso”. L’analisi è del direttore generale del, Massimiliano. Direttore, si riferisce alla grande carenza di manodopera denunciate dalle imprese ormai da diversi mesi? Sicuramente quello è un primo segnale significativo del fenomeno demografico e dei suoi impatti devastanti sul ...