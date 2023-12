Verdi | non solo patriarcato Evi | cosa c' è dietro l' asse Bonelli-Fratoianni

(Di sabato 2 dicembre 2023) Eleonora Evi ha fatto scoppiare il bubbone dela sinistra. Le dimissioni da co-portavoce di Europa Verde sono un atto di accusa ad Angelo. L'esponente verde denuncia un sistema che ha oscurato lei e in genere il dissenso. Evi è intervenuta sabato 2 dicembre a Omnibus, su La7. Ma oltre achi c'èa queste presunte dinamiche? "All'interno di un partito ci sono delle strutture, come il comparto comunicazione. Ci sono delle figure che prendono delle decisioni che però evidentemente rispondono a precise indicazioni", afferma l'esponente verde. Non èuna questione di "genere" e di personalismo. Evi accusaanche di soffocare ogni forma di dissenso. "Il nostro è un partito piccolo con pochi iscritti, che sono così anche facilmente ...

