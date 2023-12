Vento forte sul X Municipio | a Ostia Ponente si timono crollo di alberi e segnaletica verticale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il Xdi Roma si è risvegliato questa mattina sotto l’impeto di unpotente, che ha generato preoccupazione e disagi per i residenti di tutto il territorio e in particolare dinel X: la situazione aSin dalle prime ore del mattino, le strade dihanno subito l’assalto di raffiche intense, che hanno messo alla prova la stabilità deglilungo via delle Azzorre e via delle Ebridi. La situazione è particolarmente allarmante, considerando gli eventi meteorologici precedenti, durante i quali diversisono crollati sia ache sull’intero territorio del Comune di Roma Capitale, contabilizzando ben 160 incidenti. ...