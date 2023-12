Vento forte in Romagna | Marche e Liguria | alberi caduti | tetti divelti e strade chiuse – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 2 dicembre 2023) Le forti raffiche diche dalla notte scorsa spirano sul centro Italia hanno causato danni e disagi provocati dalle centinaia di piante cadute a terra all’interno di terreni di proprietà privata ma anche sui viali e sulletravolgendo le auto. Nellesono oltre 170 gli interventi effettuati tra ieri e oggi dai vigili del fuoco, altre centinaia di richieste sono in coda per essere evase. Nell’Ascolano una gru si è inclinata e dovrà essere smontata per evitare che cada. In provincia di Ancona, le forze dell’ordine sono intervenuti all’una circa per un incendio di un fienile in contrada Bozzo a Castelleone di Suasa. Nella serata di ieri una grossa quercia è caduta lungo la Strada provinciale 25 a Cingoli che ha ostruito l’intera strada, coinvolta anche un’auto di passaggio ma nessuno è rimasto ferito. Per motivi di ...