Vento forte e mareggiate Toscana | raffiche oltre 100 km orari Allagamenti a Marina di Pisa

(Di sabato 2 dicembre 2023)– “Adi, dove ci sonoa 112km/h, l’acqua del mare è entrata nelle strade provocando. Interventi in corso per alcuni alberi caduti per il”. Lo riferisce oggi, 2 dicembre 2023, il governatore toscano Eugenio Giani su Facebook. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e Protezione civile anche L'articolo proviene da Firenze Post.

