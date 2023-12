Vento fino a burrasca forte e forti mareggiate in Puglia Temporali | allerta rossa in Emilia-Romagna | arancione in quattro regioni e gialla in altre dodici Maltempo | protezione civile | previsioni meteo

Altre News in Rete:

Mercedes EQT: prima PROVA su strada del multivan elettrico [FOTO e

Secondo i dati dichiarati dalla casa, la ricarica può avvenire in corrente continuaa 75 kWh ... agendo sulle ruote, le improvvise folate di, che su un mezzo così alto è a dir poco ...

Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e forti ... Noi Notizie

Allerta meteo gialla per pioggia e vento fino alle ore 20 del 25 ... BariLive.it

Meteo Genova: sole e vento nei prossimi giorni, previsti rovesci sparsi

LEGGI ANCHE Meteo Firenze: oggi pioggia e vento, domani sole splendente Meteo Campobasso: sole e vento oggi, nuvole in arrivo Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia variabile, con alternanza di g ...

Allerta arancione per vento forte nelle Marche: ecco dove e quando

LEGGI ANCHE Allerta Meteo Rossa in Emilia Romagna, Arancione e Gialla il 2 Dicembre in Italia Allerta meteo per forti temporali e vento in Friuli Venezia Giulia Emergenza meteo nelle Marche: allerta ...