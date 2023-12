Venezia | la sofferenza di Giulia | uccisa con un coltello da cucina di 21 centimetri

Altre News in Rete:

Incontro su transumanza climatica: "Sul clima ormai non c'è più tempo, ma Biella può fare molto per diventare più attrattiva"

Miche Cerruti But, Dottore in Urbanistica allo IUAV die al Politecnico di Torino, ... Anche il trasporto su gomma è in, per cui a fronte del tema di una mobilità più sostenibile, ...

Venezia-Ascoli 3-1, le pagelle: Gytkjaer una sentenza, i marchigiani si svegliano tardi TUTTO mercato WEB

Omicidio Cecchettin. La curia accelera la data del funerale in Prato della Valle, potrebbe essere sabato l'add ilgazzettino.it

Eraclea, ecco perché per i giudici non era mafia: violenza e vanità, nessun boss

Venezia, depositate le 3.194 pagine delle motivazioni della sentenza sui «casalesi»: «Manca accordo con la "casa madre" campana» ...

Veneto. Quattro vescovi in visita da Stefano Gheller. «La Chiesa è con i malati»

Un'ora di dialogo a casa del 50enne malato di distrofia muscolare che ha ottenuto l'accesso al suicidio assistito ma che testimonia amore per la vita. Con lui Moraglia, Trevisi, Brugnotto e Pizziol ...