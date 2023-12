Vaccino Covid | Vaia dg Prevenzione Ministero Salute | Dobbiamo dirlo che il siero provoca miocarditi | pericarditi e morti - VIDEO

Altre News in Rete:

Covid, nuovo allarme sul vaccino: gli effetti a tre mesi

Brutte notizie per tutti quelli che di fronte al fatto che siamo investiti da una nuova ondata difanno spallucce convinti che le dosi difatte siano sufficienti per evitare la morte e pure il ricovero in ospedale . Si legge sulla Stampa infatti che uno studio europeo sostiene che il ...

Vaccino corto: perché dura solo tre mesi la protezione dal Covid La Stampa

Vaccini Covid. Efficacia richiami contro ospedalizzazioni e morte scende di molto dopo 3 mesi. Ecdc: “Fornire booster ... Quotidiano Sanità

Florida, la co-fondatrice di Moms for Liberty nei guai: il marito accusato di stupro in un legame a tre di cui faceva parte anche lei

Sempre lei ha guidato i comizi contro i diritti Lgbtq, contro l’insegnamento della storia della schiavitù, contro il vaccino per il Covid e a favore dell’integrità della famiglia tradizionale. Il ...

Crisanti positivo al Covid e il presunto volo aereo: la polemica e le spiegazioni

E su Facebook: "Alla fine anche io sono risultato positivo al Covid. Grazie a tutte le vaccinazioni fatte, la sintomatologia è lieve" ha spiegato il biologo. "Leggero raffreddore ma carica virale ...