Vacanze di Natale celebra 40 anni con una festa a Cortina | tutte le scene cult del film video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Da quarant’, alla fine delle festività natalizie e dei relativi pranzi, cene e festeggiamenti, c’è sempre qualcuno che pronuncia l’immancabile frase “E anche questoce lo siamo levato dalle p…e!”. Il copyright è di Riccardo Garrone, l’avvocato GiovCovelli di “di”, l’iconicodel 1983 che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi quarant’. Diretto da Carlo Vanzina, che lo ha anche scritto insieme al fratello Enrico, ilè considerato il capostipite dei cinepanettoni ma, in realtà, è molto di più. Non a caso verràto con tutti gli onori ad’Ampezzo (dov’è ambientato) e altrettanto non a caso Paramount+ lo renderà disponibile dal prossimo 7 dicembre dove chi ...