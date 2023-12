Uomini e Donne | relazione finita per una coppia del Trono over | i motivi

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 dicembre 2023) È giunta al capolinea lafra due volti noti deldi, il dating show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. Alessandro Sposito e Pamela Fersini erano usciti insieme dal programma sul finire della scorsa stagione, tuttavia sembrerebbe che dopo mesi di frequentazione le cose non siano andate per il verso giusto. Idella rottura sono stati svelati direttamente dall’ex cavaliere sulla rivista ufficiale di. Alessandro, che a oggi si professa single, ha confessato che a mettere fine alla loro storia d’amore siano state le bugie. L’ex volto del parterre ha ammesso di non sopportare nemmeno quelle “bianche”. Sembrerebbe infatti che l’ex dama gli avesse mentito su diverse cose, raccontandogli ...