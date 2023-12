Uomini e Donne | finita la relazione per una coppia del trono over

(Di sabato 2 dicembre 2023) Latra due noti partecipanti aldi, il longevo dating show condotto da Maria De Filippi in onda da oltre due decenni, ha raggiunto la sua conclusione. Alessandro Sposito e Pamela Fersini avevano iniziato a frequentarsi durante la scorsa stagione del programma, ma sembra che, nonostante mesi di, L'articolo

Altre News in Rete:

Nasce il Centro uomini maltrattati dalle donne a Marsala

E' stata costituita, a Marsala, un'associazione denominata "Centromaltrattati" dalle. Promotore dell'associazione è stato l'imprenditore Giuseppe Arangio, 38 anni, che opera nel settore della produzione dei mezzi industriali per l'ambiente.

"Uomini e Donne", la rivelazione di Roberta Di Padua: "Io e Marco Antonio ci siamo baciati" TGCOM

Venerdì 1 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Nasce il Centro uomini maltrattati dalle donne a Marsala

E' stata costituita, a Marsala, un'associazione denominata "Centro uomini maltrattati" dalle donne. Promotore dell'associazione è stato l'imprenditore Giuseppe Arangio, 38 anni, che opera nel settore ...

Incendio in un appartamento di Allumiere, salvate due donne

All’una di questa notte i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono recati ad Allumiere in via Civitavecchia 10, per l’incendio di un appartamento. A bruciare è stata la camera da letto di una villett ...