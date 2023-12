“Uomini e Donne” | addio per sempre all’amata coppia | perché si sono lasciati

Leggi su tvzap

(Di sabato 2 dicembre 2023) News TV. È giunta al capolinea la storia d’amore tra due volti noti di. Il dating show di Maria De Filippi, con l’obbiettivo di far nascere l’amore nonriesce nel suo intento, ma regala ai telespettatori momenti spensierati e fa sognare ad occhi aperti. Lain questione fa parte del trono Over: i due erano usciti insieme dal programma sul finire della scorsa edizione, tuttavia, alcune mesi dopo, le cose non sembravano andare nel verso giusto, e ad agosto si parlava già di crisi. E ora sembra ufficiale. Leggi anche: Ida Platano, Alessandro Vicinanza dà la sua versione: eccoè finita Leggi anche: “Ciao Darwin”, il dettaglio non passa inosservato: Paolo Bonolis beccato a farloallaSposito-Fersini Alessandro ...