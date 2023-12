Una manovra da "sballo". Meloni contro le quote rosa. Non male!

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 dicembre 2023) "Al direttore - “La potenza militare americana ha fornito uno schermo protettivo al resto del mondo, che i suoi beneficiari lo chiedessero o meno. Sotto l’ombrello di una garanzia militare americana essenzialmente unilaterale, gran parte del mondo sviluppato si è raccolto in un sistema di alleanze; i paesi in via di sviluppo sono stati protetti da una minaccia che a volte non riconoscevano, e tanto meno ammettevano” (Henry Kissinger, “World Order”, 2014)."Michele Magno Henry Kissinger, 1977: “La sicurezza di Israele è un imperativo morale per tutti i popoli liberi”. Henry Kissinger, 2006: “L’emergere di Hamas come fazione dominante in Palestina non dovrebbe essere trattato come una svolta radicale. Anche le dichiarazioni arabe relativamente concilianti… rifiutano la legittimità di Israele come inerente alla sua sovranità. Solo un piccolo numero di moderati (palestinesi) ha accettato ...