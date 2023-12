Un Paese in declino | il Censis smonta la narrazione di Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 dicembre 2023) No, l’Italia non ha cambiato passo e non ha una faccia nuova. La propaganda con cui la presidente del Consiglio Giorgiacondisce ogni sua dichiarazione è stata smentita ieri dall’ultimo rapportoche sovverte di fatto la rappresentazione delche si legge sulla stampa e che sta nei discorsi in Parlamento della maggioranza. Nonostante Renato Brunetta, ora presidente del Cnel, dica di voler vedere “il bicchiere mezzo pieno” e di vedere “unpiù forte e coeso” i numeri non mentono. La fotografia delIl 57esimo Rapporto sulla situazione sociale del2023 fotografa un’Italia dalle mille meraviglie, se ammirato dall’alto delle lussuose terrazze cittadine o degli strapiombi sul mare, ma invischiato in tutte le sue arretratezze, se vissuto dal basso. Il ...