(Di sabato 2 dicembre 2023) «Te ne sei andata via. Ti ho vista scomparire, non c'è niente che possiamo fare» è la frase che accompagna la foto del

Altre News in Rete:

Ted: trailer e data d'uscita della serie TV prequel con l'irriverente orsetto di peluche

La prima stagione della serie prequel si compone di sette episodi, tutti in uscita l'11 gennaioservizio streaming. In Italia i diritti per la distribuzione non sono ancora stati acquisiti. La ...

Un orsetto sul braccio: con un tatuaggio Elena Cecchettin ricorda la ... Vanity Fair Italia

Ted, il ritorno dell’orsetto parlante nel teaser trailer della serie TV Sky Tg24

Un orsetto sul braccio: con un tatuaggio, Elena Cecchettin ricorda la sorella Giulia

«Te ne sei andata via. Ti ho vista scomparire, non c'è niente che possiamo fare» è la frase che accompagna la foto del tatuaggio ...

Elena Cecchettin, un tatuaggio sul braccio per Giulia: un piccolo orso disegnato dalla sorella

Lo mostra su Instagram, con in sottofondo la canzone «Little Talks» degli «Of Monsters and Men», che dice: «Te ne sei andata via» ...