(Di sabato 2 dicembre 2023) Il Wall Street Journal raccoglie le testimonianze deidi: soldati usati come carne da cannone, morale a terra e addestramento insufficiente. E anche sul fronte ucraino aumentano le difficoltà

Altre News in Rete:

Non partoriremo per sempre: nasceremo dalle macchine

L'è racchiuso in una busta di plastica riempita di liquido trasparente munita di ganci ...specie umana dal corpo biologico è stata dipinta come un trionfo tecnoscientifico o come un...

"Un incubo animale": la guerra ad Avdiivka vista dai prigionieri di ... ilGiornale.it

La Spezia, topi surgelati nel congelatore del ristorante. “Li uso per nutrire il mio serpente” Il Secolo XIX

"Un incubo animale": la guerra ad Avdiivka vista dai prigionieri di guerra russi

“Un incubo animale” è la definizione della guerra fornita ai giornalisti del Wall Street Journal da Sergei, un ex operaio di Perm che ha deciso di arruolarsi per motivi economici. Il suo stipendio in ...

Era l’incubo di ‘Brescia Due’

presunto responsabile di tre rapine commesse con l’uso di un coltello e ai danni di donne anziane tra fine luglio ed inizio agosto alla Stazione della metro Brescia Due ...