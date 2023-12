Altre News in Rete:

Un anno fa lo schianto maledetto a San Giustino. L'Altotevere piange i suoi 4 figli

Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre l'incidente che uccise Nico, Luana, Natasha e Gabriele. Veglia di preghiera

Un anno fa lo schianto maledetto a San Giustino. L'Altotevere ... LA NAZIONE

Guidizzolo, frontale tra un'auto e un camion: nello schianto è morto il 22enne Lorenzo Radaelli Corriere Milano

Schianto nella notte tra auto: 4 feriti all'ospedale

L'incidente è avvenuto poco dopo l'1. Sono rimasti feriti 2 ragazzi (maschio e femmina, entrambi di 21 anni) e due uomini di 43 e 58 anni. La centrale operativa di Areu ha immediatamente inviato due ...

Schianto tra auto e moto ad Angri, muore un 58enne

Auto contro moto, un morto. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì in via dei Goti, in prossimità dell’intersezione con ...