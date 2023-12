Altre News in Rete:

Presentato a Todi Witness 3 " Il cinema al banco dei testimoni

Per AntennaCinema, festival delmusicale e noir, Berlenghini ha curato e organizzato diverse retrospettive cinematografiche. A Sam Peckinpah ha dedicato varie retrospettive, a Padova nel 2000 e ...

Umbria, film e moda Today.it

Dall'Umbria film commission un forum dell'audiovisivo Agenzia ANSA

Serie B - Supernova Fiumicino, trasferta in Umbria a Valdiceppo

Dritti per la propria strada, con la solita voglia di voler recitare un ruolo importante nel campionato di B Interregionale. La Supernova Fiumicino è pronta per sfidare in trasferta Val ...

Marzia Tedeschi scala le Piramidi d’Egitto: premio internazionale per l’attrice umbra

di Enzo Beretta L’attrice umbra Marzia Tedeschi, originaria di Moiano, a pochi chilometri da Città della Pieve, è stata premiata al Festival internazionale del teatro giovanile di Sharm El-Sheikh per ...