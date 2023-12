Ultim’ora Tacconi | la rivelazione è toccante | fan spiazzati

Leggi su rompipallone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il calcio, la competizioni, le rivalità, nel calcio a volte arrivano fino a un certo punto. Poi ci sono i valori umani, e questo è l’esempio. Parliamo di quello che è capitato alla bandiera bianconera Stefano. L’ex portiere della Vecchia Signora il 22 aprile 2022 si è trovato davanti l’ennesima sfida, ma questa volta lontano dai guantoni e lontano dal rettangolo verde di gioco calpestato per oltre 600 volte in tutta la carriera da professionista. Un’aneurisma cerebrale lo aveva messo alle strette. “Questa cosa mi ha cambiato la vita, è stato un periodo complicato” ha raccontato lo stessocon la moglie Laura Speranza a Chi. Forse a dirla tutta il cognome della moglie significa molto in questa storia. Perché in fin dei conti,nel DNA aveva anche impressa quella speranza di non mollare “Fino alla fine“. Parole che ...